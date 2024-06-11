Çorumlu eski Avrupa güreş şampiyonu Tevfik Odabaşı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, aktif güreş hayatını noktaladıktan sonra Sungurlu’da kendi adına Güreş Kulübü kuran Tevfik Odabaşı, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik edip görevinde başarılar diledi. Odabaş, geleneksel güreşe katkılarından dolayı Aşgın’a teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Aşgın da, Çorum’un simgelerinden Saat Kulesi maketi hediye ettiği Tevfik Odabaşı’na ziyaret ve iyi dilek temennileri için teşekkür etti.