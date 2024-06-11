Katılımın yüksek olduğu müsabakalar sonunda, genel klasmanda Tokat şampiyon olurken, Çorum ikinciliği, Adana ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren güreşçiler ve illeri şöyle:

35-40 Kilo: 1. Yusuf Givci (Tokat), 2. Yusuf Yılmaz (Tokat), 3. Mustafa Kubacık (Şanlıurfa), 3. Ömer Durdemir (Çorum) 45 Kilo: 1. Y.Hamza Eğemen (Adana), 2. Y.Kenan Yıldız (Tokat), 3. Berat Veli Körpeş (Çorum), 3. Z.Yiğit Sarıkaya (Sivas)

50 Kilo: 1. Emirhan Murat (Tokat), 2. Mustafa Beren (Tokat), 3. Kadir Kaplan (Kahramanmaraş), 3. Nurullah Efe Eyşi (Samsun) 55 Kilo: 1.Adnan Gülha (Adana), 2.Berat Yavuz (Adana), 3. M.Umut Güneş (Tokat), 3. Emir Araslankılıç (Çorum)

60 Kilo: 1. Ö.Faruk Yücel (Tokat), 2. A.Haydar Tokgöz (Kahramanmaraş), 3. Mahmut Can Konuk (Adana), 3. M. Kemal Gökoluk (Kahramanmaraş) 65 Kilo: 1.Alihan Develi (Adana), 2.Serkan Candar (Tokat), 3. M.Sait Yılmaz (Ankara), 4. Halil Gül (Sivas)

70 Kilo: 1.Mehmet Emin Gül (Mersin), 2.Semih Kayacan (Çankırı), 3. H.Yiğit Kutlu (Samsun), 3. M. An Yasak (Sivas) 75 Kilo: 1. E. Berat Ertaşmış (Çorum), 2. Yasin Ertürk (Tokat), 3. Işık Çetin Bayraktar (Adana), 3. H. Talha Gökoluk (Kahramanmaraş)

80 Kilo: 1. M. Hamza Kaynak (Tokat), 2. Ö. Faruk Özdemir (Çorum), 3. Efe Yaylacı (Tokat), 3. Bilal Al (Kahramanmaraş)

100 Kilo: 1.Ünal Enes Dölcü (Çorum), 2. Ömer Faruk Öztürk (Amasya), 3. M. Eren Kama (Sivas), 3. Fatih Enes Çelik (Çankırı)

Kilolarında dereceye giren güreşçilere madalya, takımlara ise kupa verildi. Ayrıca, birincilere 7500, ikincilere 3500, üçüncü olan güreşçilere ise 2000’er lira para ödülü verildi.