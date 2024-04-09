Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 biten Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 29.hafta maçını izleyenler arasında Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla da yer aldı.

Aynı zamanda partisinin genel başkan yardımcısı da olan Mehmet Aşıla, karşılaşmayı yarısında Ahlatcı Çorum FK logosu, yarısında ise Kocaelispor logosu bulunan özel yapım kırmızı-siyah ve yeşil-siyah atkı ile protokol tribününden izledi.

Aynı zamanda Çorumspor’un eski futbolcularından da olan Mehmet Aşıla, yine 1990’lı yıllarda Çorumspor’da yöneticilik de yaptı.