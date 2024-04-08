Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapısında forma giyen 3 voleybolcu U16 milli takım kampına davet edildi.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından Salim Dalyan, Necip Aykaç ve Mustafa Ilıkman Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile sergiledikleri performansla milli takım altyapı scout ekibinin dikkatini çekmeyi başardılar. Dün Ankara’da başlayan U16 Balkan Şampiyonası milli takım kampına davet edilen Çorumlu 3 voleybolcu 10 günlük kampın ardından performans analizine göre U16 milli takım forması giymeye hak kazanacaklar.