TFF 3.Lig 2.Grup lideri Batman Petrolspor’un Çorumlu futbolcusu Nurettin Çağlar, takımının Amber Çay Eynesil Belediyespor’u 6-1 yendiği maçta 3 gol atarak kariyer rekoru kırdı.

Çorum Kültürspor’da yetişen ve Çorum’un profesyonel liglerdeki takımlarında hiç forma şansı bulamayan Nurettin Çağlar, kariyerinde birçok 2. ve3.Lig takımında oynadı. Bu sezon 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider durumda bulunan Batman Petrolspor’un başarısı için ter döken Nurettin Çağlar, takımının Pazar günü Giresun temsilcisi Amber Çay Eynesil Belediyespor’u 6-1 yendiği maçtaki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Çorumlu futbolcu, 6-1 kazandıkları maçta 18.dakikada gol perdesini açarken, 30 ve 42.dakikalarda olmak üzere 2 gol daha attı. 6-1’lik galibiyete 3 golle katkı sağlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

62 GOLE

İMZA ATTI

Batman Petrolspor formasıyla ligdeki gol sayısını 4’e yükselten Nurettin Çağlar, profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 62 gole ulaştı.

Çorumlu futbolcunun, 2.Lig’de 134 maçta 19, 3.Lig’de 163 maçta 42, Türkiye Kupası’nda ise 11 maçta 1 golü bulunuyor.