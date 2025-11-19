KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Türkiye’de dolar milyarderlerinin sayısının bir yılda yüzde 8 arttığını belirterek, “Dolar milyarderlerinin yüzde 8 arttığı bir ülkede her gün açlık ve yoksulluk tartışılıyorsa, bazı şeyleri sorgulamak gerekir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin sorumlularını biliyoruz ve buna dur demek için mitingler düzenliyoruz” dedi.

22 Kasım’da Samsun’da yapılacak KESK Karadeniz Bölge Mitinginin hazırlıkları kapsamında Çorum’a gelen Koçak, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, basın kuruluşları ve çeşitli işyerlerini ziyaret ettikten sonra Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya KESK Çorum Şubeler Platformu’na bağlı sendikaların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Çorum’da gördükleri ilgi ve işyerlerindeki duyarlılığın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Koçak, bütçe sürecine yönelik farkındalığın artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Koçak, Türkiye’nin enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımı gibi temel ekonomik göstergelerde uluslararası karşılaştırmalarda en olumsuz tabloya sahip ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Enflasyonun AB ve OECD ülkeleri arasında açık ara birinci, dünyada ise beşinci sırada olduğunu belirten Koçak, gıda enflasyonunun OECD ortalamasının 10 katına çıktığını hatırlattı.

İşsizliğin resmi rakamların çok üzerinde seyrettiğini dile getiren Koçak, “İşsizlik 12 milyonu aştı. Kadın işsizliği yüzde 40’a, genç kadın işsizliği yüzde 45’e dayandı. Gelir adaletsizliğinde OECD birincisiyiz. Toplumun en zengin yüzde 20’si gelirin yarısını alıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik eşitsizliklerin derinleştiğini söyleyen Koçak, son bir yılda dolar milyoneri sayısının OECD ortalamasında yüzde 1,2 artarken Türkiye’de yüzde 8 yükseldiğini, buna karşın semt pazarlarında artıkları toplayanların sayısının hızla çoğaldığını kaydetti.

Asgari ücret, emekli aylıkları ve kamu emekçilerine yönelik düzenlemelerin yetersiz olduğunu vurgulayan Koçak, milyonlarca çalışanın açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Kamu emekçilerinin maaşlarının yoksulluk sınırının yarısına kadar gerilediğini ifade eden Koçak, bütçe politikalarının toplumun geniş kesimleri aleyhine şekillendiğini söyledi.

Koçak, yıllardır bütçeden en büyük payın zengin kesimlere aktarıldığını savunarak, “Biz ne zaman insanca yaşamaya yetecek ücret istesek ‘bütçe kısıtlı’ dediler. Ancak vergilerimiz bir avuç azınlığa faiz, teşvik ve hazine garantisi olarak aktarıldı. TBMM’de görüşülen 2026 bütçesi de bu adaletsizliği daha da derinleştirecek” şeklinde konuştu.

