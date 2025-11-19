İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Hakan Tekercioğlu ile güven tazeleyerek yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilen Cemil Sözen, mazbatasını alarak görevlerine resmen başladı.

İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu ile Merkez İlçe Başkanı Sözen, mazbatasını birlikte alırken, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da kargo uçağının düşmesi sonucu ülkemizin 20 şehit vermesi nedeniyle mazbata töreninin gecikmeli olarak düzenlendiği belirtildi.

Mazbata törenine; İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Danışmanı Erkan Yıldız, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililer katıldı. 2 adayın yarıştığı İYİ Parti Merkez İlçe Kongresinde mevcut Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, güven tazeleyerek tekrar başkan seçilmişti.

Cemil Sözen başkanlığında oluşturulan Merkez İlçe Yönetim Kurulunda ise şu isimler görev aldı: “Ediz Yelen, Mehmet Aktürk, Mustafa Yazık, Ayberk Cebe, Niyazi Terzi, Ülkü Aktaş, Ersin Bekkaya, Feriduncan Çilingir, Halil Varlı, Memduh Torun, Kadir Akbal, Bilal Gök, Özden Atak, Fatma Yazık, Ali Sümbül, Alirıza Yenihan, Turan Dinçer, Tuğrul Tomruk, Serap Sözen, Semiha Varlı, Tuğran Akgül, Zeynep Tanışık, Ahmet Tetik, Nihat Öymen.”

İL YÖNETİMİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

İYİ Parti Çorum Olağan İl Kongresinde de yine 2 aday yarışmış ve Av. Hakan Tekercioğlu seçimi kazanarak il başkanı seçilmişti. Mevcut İl Başkanı Erkan Yıldız ise Genel Merkez’de görev aldığından dolayı adaylıktan çekilmişti.

Tekercioğlu’nun yönetim kurulu Atilla Yılmazer, Turan Dinçer, Meral Özeşer, Refiye Mert, Lütfü Kaynak, Ali Balakçı, Özlem Balta, İsmail Köstekçi, Hülya Erikli, Düriye Güder, İsmail Yazar, Ali Rıza Ceylaner, Nevzat Atmaca, Yakup Mert, Deniz Şahin, Soner Demir, Dilek Tatar, İlhan Taşkın, İsmail Akbal, Onur Zelveci, İbrahim Çetinkaya, Menekşe Fakı, Hayrettin Ayancı, Orhan Demir, Hayrettin Özdabağ, Muhammed Taha Derin, İsmail Erdoğan, İsmail Akyol, Nurhayat Karakoç, İlknur Çoşkuner, Ercan Şahin ve Özlem Ay’dan oluştu.

İYİ Parti’nin İl ve Merkez İlçe yönetimleri, mazbata aldıktan sonra grevlerine resmen başladı.

Muhabir: Haber Merkezi