Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon insanın KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile yaşadığı gerçeği, sağlık otoritelerini ve meslek örgütlerini her yıl yeniden harekete geçiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre büyük bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdüren KOAH için her yıl Kasım ayının üçüncü Çarşambası “Dünya KOAH Günü” olarak çeşitli farkındalık etkinlikleriyle değerlendiriliyor.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası da bu özel gün kapsamında yaptığı açıklamada KOAH’ın sigara kullanımı, hava kirliliği ve mesleki maruziyetler gibi önlenebilir nedenlerle ortaya çıktığını, hastalığın ilerleyici ancak erken tanı ve düzenli tedaviyle kontrol altına alınabilir olduğunu vurguladı.

KOAH’ın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Çorum Eczacı Odası, eczacıların hastalık yönetimindeki kritik rolünü şu başlıklarla özetledi: “İnhaler ilaçların doğru kullanımı konusunda danışmanlık sağlanması, Sigara bırakma süreçlerinde hastalara yol gösterilmesi, Nefes ölçüm kampanyaları ve toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi.”

“Eczacının doğru yönlendirmesi, KOAH hastalarının yaşam kalitesini yükseltir” denilen açıklamada nefesin değerini korumanın bilinçli tedaviyle mümkün olduğu, her nefesin, eczacının rehberliğiyle daha değerli hale geldiği vurgulandı.

Muhabir: RIFAT KARA