Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Ahmet Anak, İstanbul’da Böcek ailesinin 4 ferdinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak hem olaya ilişkin derin üzüntüsünü dile getirdi hem de gıda güvenliği konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’a tatil için Almanya’dan gelen ailede anne Çiğdem Böcek, çocukları Masal ve Muhammet Kadir’in ardından baba Servet Böcekin de 17 Kasım’da vefat etmesi, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Anak, bu trajik kaybın tüm toplumu derinden üzdüğünü belirterek, “Milletçe yüreğimiz dağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Anak, gıda güvenliği konusundaki eksikliklerin yalnızca İstanbul’da değil, Çorum’da da son dönemde ciddi şekilde kendini gösterdiğini hatırlattı.

Açıklamada, kentte meydana gelen iki gıda zehirlenmesi vakasına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi; “ 2 Ekim 2025: Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda 12 öğrenci tavuk döner tükettikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 3 Ekim 2025: Eti Anadolu Lisesi’nde 8 öğrenci tavuk dönerden zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. 25 Nisan 2025: Çorum'da Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 56 öğrencinin, akşam yemeğinde tüketilen tavuk yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurması. Bu olaylar, gıda güvenliği meselesinin ne denli hayati ve ivedi bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Parti olarak temel temennimiz şudur: Yemek ihalesi alan firmaların denetimlerinin çok daha sıkı, etkili ve sürekli hale getirilmesi. Gıda sahteciliği yapan ve halk sağlığını tehlikeye atan kişi ve kuruluşların, en ağır şekilde cezalandırılması ve bu konuda en ufak bir müsamaha gösterilmemesidir. Gıda güvenliği konusunda en ufak bir toleransa müsaademiz yoktur! Halkımızın sağlığını tehdit eden tüm süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Muhabir: Haber Merkezi