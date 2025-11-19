Çorum Belediyesi tarafından Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) örnek hayatını ve evrensel mesajını anlamak amacıyla Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen siyer okumaları programının ilki yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlahiyatçı ve İslam tarihi profesörü Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ın “Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı” adlı eserinin ele alındığı programda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi M. İhsan Hacıismailoğlu konuşmacı olarak katıldı. Hacıismailoğlu, eserde ele alınan temel kavramları ve Hz. Peygamber’in evrensel mesajının günümüz insanına sunduğu değerleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Siyer Okumalarının farklı eserler ve konuklarla yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK