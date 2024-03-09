Manisa FK’nın gurbetçi sol kanat oyuncusu Kerim Frei, haftaya Ahlatcı Çorum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Manisa FK’dan yapılan açıklamaya göre, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Kerim Frei’nin MR’ının çekildiği ve sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. Deneyimli futbolcunun tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

30 yaşındaki eski milli futbolcu Kerim Frei, bu sezon Manisa FK formasıyla 20 lig maçında 1.376 dakika süre alırken, 1 gol attı, 3 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 83 dakika forma giydi.