Başkanlığını hemşehrimiz, Avukat Fatih Maden’in yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, geçtiğimiz hafta Bodrum FK ile Eyüpspor arasında oynanan olaylı maçtaki disiplin ihlalleri ile ilgili kararını verdi.

BODRUM FK’YA

2 MAÇ SEYİRCİSİZ

OYNAMA CEZASI

PFDK, “taraftarlarının neden olduğu” saha olayları” nedeniyle ev sahibi Bodrum FK’ya 2 maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra tribün kapatma cezası, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 24.000 lira para cezası, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’e de “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 19.500 lira para cezası kesti.

ARDA TURAN’A

1 MAÇ CEZA!

Eyüpspor cephesine de adeta ceza yağdı. Eyüpspor’a, müsabaka isim listesine en az bir sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar veren PFDK, Teknik direktör Arda Turan’a, “sportmenliğe aykırı hareketi” 19.500 lira para cezası, “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de 1 maçta yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 19.500 lira da para cezası kesti.

Arda Turan, Ahlatcı Çorum FK maçında takımının başında yer alamayacak.

CANER ERKİN

6 MAÇTAN MEN!

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin’e ise ihraç sonrası “hakeme yönelik hakareti” nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 19.500 lira para cezası, “müsabaka temsilcisine yönelik hakareti” nedeniyle de 3 resmi maçtan men ve 19.500 lira para cezası, cezalı olmasına rağmen akredite alanında yer almasından dolayı da 5.000 lira para cezası kesti.