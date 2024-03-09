9 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan devam ediyor. Yarın 2.Amatör Küme’de sadece A grubu maçları oynanacak. Nazmi Avluca Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Buharaspor ile Düvenci Belediyespor karşı karşıya gelirken, saat 14.30’da Alaca İlçe Sahası’nda oynanacak maçta ise Alacagücü ile Mecitözü Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu grupta Sungurluspor 2.haftayı BAY geçecek. B grubunda 2.hafta maçları ise gelecek hafta oynanacak.

Editör: RIFAT KARA