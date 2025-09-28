Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Hatibi, hemşehrimiz Kemal Kurt, parti teşkilatlarının eğitim çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Genel Merkez’in görevlendirmesiyle Erzurum’a giden Kemal Kurt, burada il ve ilçe teşkilatlarına yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. Kurt’un Erzurum’daki temaslarının ardından Kars’a geçerek Yeniden Refah Partisi teşkilatlarına da eğitim vereceği bildirildi.

Programını tamamladıktan sonra Çorum’a dönecek olan Kemal Kurt, Pazartesi günü yapılacak il toplantısına katılacak.

Muhabir: Haber Merkezi