Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinin hizmet süreçlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları düzenledi.

İki grup halinde İl Sağlık Müdürlüğü binasında yapılan toplantılar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, birim sorumluları, başhekimler ile idari ve mali işler ve sağlık bakım hizmetleri müdürleri katıldı.

Toplantılarda; Bakanlığın sağlık politikaları, güncel mevzuat değişiklikleri, sahadan gelen geri bildirimler ve paydaş önerileri ışığında hasta, hasta yakını ve çalışanların beklentileri ele alındı. Mevzuat, kalite ve akreditasyon standartları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde sunulması için gerekli koşullar değerlendirildi.

01–16 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen incelemeler kapsamında, ildeki tüm hastaneler “Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları” çerçevesinde 17 başlık altında denetlendi. Poliklinik hizmetlerinden acil servis ve ameliyathanelere, yoğun bakımdan evde sağlık hizmetlerine kadar geniş yelpazede yapılan değerlendirmelerin sonuçları toplantılarda paylaşıldı.

Yetkililer, çalışmalar sonucunda sağlık tesislerinde kalite odaklı bir hizmet anlayışının güçlendirildiğini, vatandaş ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik adımlar atıldığını vurguladı.

