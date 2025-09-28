Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri, üreticilere yönelik desteklemeler ve doğal kaynakların korunması amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

2025 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen saha kontrollerinin yanı sıra, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde göl ve barajlarda da denetimler yapılıyor.

Yetkililer, hem üreticilerin haklarının korunması hem de doğanın ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi