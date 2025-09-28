Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın oğlu Ömer Faruk Kahraman, Fatma Deniz ile hayatını birleştirdi.

Güler-Kasım Kahraman çiftinin oğlu Ömer Faruk Kahraman, Demet-Mustafa Ekici çiftinin kızı Fatma Deniz ile dünya evine girdi.

Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Düğünde ünlü sanatçı Ahmet Özhan sahne aldı.

Muhabir: Haber Merkezi