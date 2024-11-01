Ahlatcı Çorum FK, bugün 11.hafta maçında konuk olacağı Ankara Keçiörengücü ile tarihinde beşinci kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 4 maçta Çorum temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü ilk kez 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. Çorum’da oynanan ilk yarı maçı 1-1 biterken, Ankara’daki karşılaşmada kazanan taraf 3-2’lik skorla Ahlatcı Çorum FK oldu.

Geçen sezon da rakip olan iki takım arasında, Çorum’da oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazanırken, Ankara’daki ikinci yarı maçında 3 puanı 2-1’lik skorla Ahlatcı Çorum FK aldı.