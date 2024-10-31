ISF 2024 Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları) Bayhreyn’in başkenti Manama’da 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Dev organizasyonda, Çorumlu milli badmintoncu Mehmet Can Töremiş de Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer aldı.
Türkiye, takım halinde Dünya 6’ncısı olurken, ferdi müsabakalarda Mehmet Can Töremiş dereceye giremedi ancak Türk sporculardan Aleyna Korkut ile birlikte fair- play ödülüne layık görüldü.
Türkiye’yi temsil eden sporculardan Veysel Taşdemir Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Editör: NURDAN AKBAŞ