Kargı Belediyesi tarafından düzenlenen Asırlık Kargı Panayırı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet yarışları yapıldı.

Yıldızlar ve gençler (kız-erkek) kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular 1500 metre pedal çevirdi. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda, yıldız kızlarda Ayşe Kantarcı birinci olurken, ikinciliği Şerife Suden Özcan, üçüncülüğü Ecrin Tezel, dördüncülüğü ise Ezgi Yaşar elde etti.

Yıldız erkekler kategorisinde, Efe Güneş yarışı birinci bitirirken, Ali Enis Tolga ikinci, Emir Ahmet Özsoy üçüncü, Eymen Ceylan dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Yaren Özdemir göğüsledi. Irmak Zeynep Ünal yarışı ikinci tamamlarken, Elif Yavuz üçüncülüğü, Esmanur Camcı ise dördüncülüğü elde etti.

Genç erkekler kategorisinde, Akman Akkaya birinci geldi. Berke Yasin Arslan ikinciliği elde ederken, Emir Harmancık üçüncü, Berat Çoban ise dördüncü oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara para ödülünün yanı sıra madalya verildi.

Sporcuların ödülleri Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun ve Kargı Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci tarafından verildi.