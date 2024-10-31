Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında, 2 Kasım Cumartesi günü konuk olacağı Ankara Keçiörengücü ile tarihinde beşinci kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta Çorum temsilcisinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

3.LİG’DE 4 PUAN

İki takım, ilk kez 2012-2013 sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. 9 Aralık 2012’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan 15’inci hafta maçı 1-1 biterken, o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK’nın golünü 40’ıncı dakikada Okan Avcı, konuk Keçiörengücü’nün golünü ise 75’inci dakikada Bayram Akdere attı.

Sezonun ikinci yarısında, Ankara’da oynanan 32’nci hafta maçını Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı. 21 Nisan 2013’te, Aktepe Stadı’nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Çorum temsilcisine galibiyeti getiren golleri 48 ve 69’da Serdar Karaduman, 84’te de Murathan Buruş atarken, Başkent temsilcisinin gollerini 57’de Sinan Morgil ve 68’de Yıldıray Koçal kaydetti.

2-0’DAN MAÇ VERDİK

İki takım, 2012-2013 Sezonunun ardından bir karşılaşmazken, geçen sezon yolları bu kez 1.Lig’de kesişti.

Sezonun 11’inci haftasında, Çorum’da oynanan maçta Başkent temsilcisi müthiş bir geri dönüşe imza attı. 4 Kasım 2023’te, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta ilk yarıyı 28’de Ozan Sol, 40’ta da Ahmet Sağat’ın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıda 3 gol yiyerek sahadan puansız ayrıldı. Başkent ekibi, Camara’nın 55 ve 57’inci dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakalarken, 81’de de Bardhi ile bir gol daha bulup 3 puanın sahibi oldu.

Ahlatcı Çorum FK’da, bu dramatik yenilgi sonrası teknik direktör Tahsin Tam’la yollar ayrıldı.

ANKARA’DA YİNE KAZANDIK

Ahlatcı Çorum FK, sahasında aldığı 3-2’lik yenilginin Ankara’daki rövanşını 2-1 kazanarak, rakibiyle Başkentte oynadığı maçlarda galibiyetlerde ikide iki yaptı. 2 Nisan 2024’te, Aktepe Stadı’nda oynanan 28’inci hafta maçında Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 43’üncü dakikalarda Thomas Verheydt atarken, Ankara Keçiörengücü’nün tek golü 22’de Ariyibi’den geldi.