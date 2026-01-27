Zorlu İstanbul deplasmanında Sarıyer’i 2-1 yenerek Süper Lig’e bir adım daha yaklaşan Arca Çorum FK’da gözler Keçiörengücü maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım, İstanbul dönüşü ara vermeden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, tesislerdeki fitnes salonunda aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman sahada dar alan oyunları ile devam etti. Daha çok yenileme çalışması şeklinde geçen antrenman kaleli oyunla sona erdi. Haftanın ilk antrenmanında teknik heyet ve futbolcuların morallerinin yüksek olduğu görüldü.

Keçiörengücü maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasında, 31 Ocak Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.