Arca Çorum FK’nın deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler, Sarıyer’i 2-1 yendikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi bir sonuç aldıklarını ve bu şekilde devam etmeleri gerektiğini kaydeden Serdar Gürler, “Zor olacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Ama gol bulabildik ve iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarının başında Fredy ile bir pozisyonumuz var, atsak 2-0 olacak ve daha rahatlayacaktık ama onlar da direnç gösterdiler, oynatmamaya çalıştık. Benim de bir pozisyonum var, sol ayakla, atsam farklı olurdu ama 3’te 3yapan bir Sarıyer vardı.

Zor bir deplasman, zor bir zemin, bunun üstesinden geldiğimiz için tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık. Böyle devam etmemiz lazım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her gün daha çok çalışacağız” dedi.