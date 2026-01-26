Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Bodrum FK’dan kadrosuna kattığı Angolalı orta saha oyuncusu Fredy, sezon sonunda şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydiği ve gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştüğü Sarıyer maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fredy, “Buraya gelip galibiyet almak çok önemliydi. Benim de ilk maçımdı, galip gelmek istiyordum. Ama şunu da söyleyebilirim, burası zor bir deplasman. Saha şartları da biraz kötüydü. Ama Sarıyer evinde iyi oynayan bir takım. Bodrum FK ile buraya geldiğimde de bizi çok zorlamıştı.

Takım olarak çalışıp, kazanmaya devam etmek ve bu takımla şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.