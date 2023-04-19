14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bir yandan gezi ve ziyaretler yaparken, bir yandan da Seçim Bürosu’nda ziyaretçilerini kabul ediyor.

Kayrıcı, son olarak da Çorum’da ikamet eden Sungurlu İlçesi’ne bağlı Arifegazili Köyü nüfusuna kayıtlı hemşehrileri ile görüştü.

Kayrıcı’nın milletvekili adayı gösterilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Arifegazililer, kendisine başarılar dilerken, seçimlerde destekçisi olduklarını söylediler.

Vahit Kayrıcı da hemşehrilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ )