Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın 8. Olağan İl Kongresi, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın da katıldığı kongrede uzun yıllar İl Başkanlığı görevini yürüten Faruk Cıdık, görevi Şuayb Sarı’ya devretti.

Divan Başkanlığı’na Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, üyeliklere ise Samsun İl Başkanı Salih Şen, Tokat İl Başkanı Selim Işık, Yozgat İl Başkanı Mehmet Demirel, Amasya İl Başkanı Nuri Elbir, Çankırı İl Başkanı Sait Yılmaz ve Kastamonu İl Başkanı Kadir Yalçın’ın getirildiği genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Faruk Cıdık’ın kısa bir selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Şuayb Sarı, milli görüş bayrağını Çorum’da hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın konuşmasının ardından seçimlere geçildi.

Şuayb Sarı’nın başkanlığında tek liste halinde yapılan seçimde Yönetim Kurulu Asım Kirişçi, Emrah Öztekin, Eyüp Ergün, Fatih Yıldıran, Fikret Mertoğlu, Haydar Kurtaran, İbrahim Zorlu, Levent Çetin, M. Cemal Damar, M. Fatih Işık, M. Sefa Gün, Mahmut Bulut, Mehmet Yıldız ve Mehmet Durmaz’dan; büyük kongre delegeleri ise Şuayb Sarı, Faruk Cıdık, Ahmet Bölükbaş ve Osman Savurgan’dan oluştu.

KONGREYE YOĞUN KATILIM

Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın da katıldığı kongreye, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa ve Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ile çok sayıda Saadet Partili katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ