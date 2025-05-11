Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katıldığı 8. Olağan İl Kongresi’nde Saadet Partisi İl Başkanlığı’na seçilen Şuayb Sarı, yaptığı konuşmada AKP iktidarına yüklenirken, milli görüşün yeniden iktidara geldiğinde toplumun tüm kesimlerinin rahat bir nefes alacağını kaydetti.

Konuşmasına, “Milli görüş makam ve mevkii için değil hakkın rızası için siyaset yapanların yeridir. Tam 56 yıldır tüm insanlığın saadet ve selameti için çalışan milli görüş hareketi bugün daha güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmek için Çorum’da yeni bir tazelenmeye gitmektedir.

Uzun yıllar bu davaya samimiyetle hizmet eden Sayın Faruk Cıdık kardeşimizden bugün milli görüş bayrağını teslim almanın onurunu ve gururunu yaşıyorum” diyerek başlayan Şuayb Sarı, “Çorum’un meselelerini bilmek, bu meselelere çözüm üretmek boynumuzun borcudur” dedi.

Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylülüğün yüksek mazot ve diğer girdilerle mücadele ettiğini belirten Sarı, milli görüş iktidarında çiftçinin yeniden üreten ve kazanan kişi olacağını dile getirdi.

Çorum’un yıllardır çözüm bekleyen sanayi yatırımları ve özelikle genç işsizliği sorununun derhal ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade eden Sarı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Çorum her geçen yıl artan ihracat rakamlarıyla ülkemizin kalkınmasında Karadeniz bölgesinin lokomotifi oldu. Ne yazık ki sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık açısından barındırdığı yüksek potansiyele rağmen ilimiz milli görüş hükümetleri dışında hak ettiği yatırımları alamadı.

Özellikle son 23 yıllık AKP iktidarında Çorum yarım bırakılmış projelerle avutulmakta ve her seferinde sonu gelmez vaatlerle tekrar tekrar oyalanmaktadır.

İlimiz, büyükşehirlere göç vererek tüm şehirler gibi genç nüfusunu kaybetti.

Ancak haklarını teslim etmek lazım. Fabrika kapılarının kapısına kilit vurmakta pek mahir olan iktidar, tüm ülkeyi cezaevleriyle donatmakta ve güzide ilimiz de payına düşeni almaktadır. Çorum L Tipi, Sungurlu T Tipi, İskilip Açık Cezaevi’nin ardından şimdi de 1 milyarın üzerinde bir maliyetle 1000 kişilik Osmancık cezaevinin müjdesi de Çorum’a verildi.

Çorum cezaevi müjdesi değil, uzun yıllardı özlemini çektiği havaalanı müjdesini duymak istiyor. Çorum havaalanı ve yük treni gibi yatırımları çoktan hak etti.”

Editör: HABER MERKEZİ