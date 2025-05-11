Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın ekonomide yaptığı yanlışların ceremesini milletin çektiğini belirterek, “Bunların tek bildiği, para lazımsa zam yapmak, vergi koymak, ceza kesmek ve faizle borç bulmak. İktidar ekonomiyi devlet aklıyla değil, tahsildar mantığıyla yönetiyor” dedi.

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Arıkan, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaptı.

“ÇORUM'UN SANAYİ ALTYAPISI YETERSİZ”

Çorum’un sanayide kabına sığmayan, Anadolu'nun yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir olduğunu kaydeden Arıkar, “Ama işler bu noktada böyle gitmiyor. 2024'te yaşanan kuraklık, bu yıl gelen zirai don, çiftçimizin belini büktü. Yüzde 50'ye varan verim kaybı yaşandı. Tarım arazileri bölünüyor, yapılaşma kontrolsüz. Bu gidişle Çorum'da tarım değil, toprak bitecek. Hayvancılıkla uğraşan kardeşimiz, yem fiyatlarına bakıp hayvanını zararına satıp meslekten çıkmak zorunda kalıyor. 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'un sanayi altyapısı yetersiz. Dijital dönüşümde maalesef Çorum eksik kaldı. Bu şehrin Hattuşa'sı, Alacahöyük'ü var. Ama turizmde ne rehber var, ne tanıtım var, ne altyapı var” dedi.

“HIZLI TRENDE MALİYET DE ZAMANLAMA DA ŞAŞTI”

Konuşmasının devamında Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'ne değinen Arıkan, “Yıllardır bu şehirde yaşayan, bu şehirde alın teri döken herkesin ortak bir beklentisiydi, acil bir ihtiyaçtı. Ama bakıyoruz ki mesele, ulaştırma yatırımı olmaktan çıkmış, büyük soru işaretleriyle dolu bir tabloya dönüşmüş. Ne oldu, 75 milyar lirayı bulan bir bedelle ihale yapıldı. Üstelik, kamuoyuna açık, rekabete dayalı, şeffaf bir süreçle yapılmadı, pazarlık usulüyle yapıldı. Sadece maliyet mi şaştı hayır, zamanlama da şaştı” dedi.

Proje ilk duyurulduğunda, ‘Dört yıl içinde tren raylarda’ sözü verildiğini belirten Arıkan, “2025 yılı itibarıyla yapılan güncellemeyle bu sürenin dört yıl değil, yedi yıl olduğu açıklandı. Yani hem proje şişti, hem takvim sarktı.

Ama hâlâ kimse çıkıp da bu gecikmenin nedenlerini milletimize izah etmiyor.

Biz buna razı değiliz. Çorum buna layık değil” şeklinde konuştu.



“ÇÖZÜMÜN ADRESİ MECLİS”

Terör sorunun çözülmesi için adresin TBMM olduğunu kaydeden Arıkan, “Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi ‘fırsat', kimisi ‘tarihin dönüm noktası' şeklinde nitelendiriyor. Fakat ne gariptir ki bu gelişmelerin detaylarını ne Meclis'te duyuyoruz, ne de yetkili kurumlardan dinliyoruz. Bir bakıyorsunuz, kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz, yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. Biz en başından beri şunu söylüyoruz; bu ülkenin en önemli meseleleri, gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülemez. İlla çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres bellidir Ankara'dır, makam Gazi Meclis'tir, temsilci aziz millettir dedi.

“TÜRKİYE GİDEREK ‘YASAKÇI’

BİR ZİHNİYETE BÜRÜNÜYOR”

Türkiye giderek “yasakçı” bir zihniyete büründüğünü söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, “Hâlbuki AK Parti yola çıkarken ne demişti? ‘3Y ile mücadele edeceğiz: Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar’. Gelinen noktada, bırakın bunlarla mücadele etmeyi, bunların adeta kaynağı haline geldiler.

Geçtiğimiz gün benim de bir dönem komisyon üyeliğini yaptığım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonun da bir AK Partili yetkili ne dedi biliyor musunuz? ‘Eğer toplumu ve aileyi korumak yasakçılıksa, biz de yasakçıyız’ dedi.

Madem derdiniz toplumu ve aileyi korumak, soruyorum sayın yetkililer, o zaman gündüz kuşağı programları niçin hala yayında niçin yasaklamıyorsunuz? Her türlü ahlaksızlığı anlatan diziler niçin hala televizyonlarda niçin yasaklamıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarını bir talimatla kapatanlar, muhalif kanallara milyon milyon ceza yazanlar, bu yayınları görmüyor mu?” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR EKONOMİYİ DEVLET AKLIYLA DEĞİL,

TAHSİLDAR MANTIĞIYLA YÖNETİYOR”

Konuşmasının devamında ekonomide yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Arıkan, “Cumhurbaşkanı ‘son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik. Programın şoklara, ne denli dayanıklı olduğunu gördük’ diyor. Yani kendisi de Türkiye’nin “ekonomik bir şok” içerisinde olduğunu kabul ediyor.

Merkez Bankası Başkanı ise 57 milyar dolarlık bir rezerv kaybı karşısında ‘gol yedik ama maçı kazandık’ diyor. Yani o da Türkiye’nin ekonomik olarak darbe aldığını kabul ediyor” dedi.

“CEREMESİNİ MİLLET ÇEKİYOR”

Sonuçta tüm şok dalgalarının yenen bütün gollerin ceremesini yine milletin çektiğini kaydeden Arıkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bunların tek bildiği, para lazım zam yap, para lazım vergi koy. para lazım ceza kes, para lazım faizle borç bul. İktidar ekonomiyi devlet aklıyla değil, tahsildar mantığıyla yönetiyor.

Sayın Şimşek, garibana ceza kesmek, esnafın kasasına vergi memuru koymak, kapısına maliyeci dikmek kolay! Yüreğiniz yetiyorsa meyve-sebze hallerinin değil; beşli çetelerin kapılarına vergi memuru koyun! Yüreğiniz yetiyorsa Organize Sanayi Bölgelerinin kapılarına değil; kara paranın giriş çıkış noktalarına maliyeci dikin!

Yüreğiniz yetiyorsa emekçinin, çalışanın maaş bordrosuna değil;

Kısa yoldan köşeyi dönenlerin banka kayıtlarına bakın!”