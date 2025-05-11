2008 yılında Sivas/Koyulhisar’da şehit olan Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Özyol’un oğlu Melihşah dünyaevine girdi.

Şehidimiz Şükrü Özyol ile Yasemin Özyol’un oğlu Melihşah Özyol, Zafer-Meryem Yeşilgül çiftinin kızları Şimal Yeşilgül'le hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün töreninde sürpriz isimler yer aldı.

Ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, yeğeni Şimal Yeşilgül'ü bu mutlu gününde yalnız bırakmazken Çorum Valisi Ali Çalgan ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da nikâhta yer aldılar.

Editör: HABER MERKEZİ