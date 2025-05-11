Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ve babaannesi Şenay Yalçın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, şehidimizin aziz hatırası bir kez daha yâd edilirken, Yalçın ailesine duyulan saygı ve minnet duyguları dile getirildi.

Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en kutsal görevlerden biri olduğunu ifade eden Vali Çalgan, Şenay Aybüke Yalçın’ın fedakârlığını asla unutmayacaklarını vurguladı.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydeden Çalgan, Yalçın ailesine sabır ve sağlık dileklerinde bulundu.

Anneler Günü vesilesiyle Vali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Şenay Aybüke Yalçın’ın babaannesinin Anneler Günü’nü çiçek takdim ederek kutladı.

Ziyarette Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve eşi Elif Duman da hazır bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ