Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Osmancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği kermes programına katıldı. Osmancık Kentpark’ta düzenlenen kermes, el emeği ürünlerle büyük ilgi gördü.

Açılış törenine AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Katılımcılar, ADEM kursiyerlerinin el işi ve sanatsal çalışmalarını tek tek inceledi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımının güçlenmesine yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken ADEM’lerin önemine değinen Vali Çalgan, “Bugün burada Osmancık Aile Destek Merkezimizin kıymetli kursiyerlerinin emeklerini görmekten büyük mutluluk duydum. Bu tür merkezler, kadınlarımızın hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal dayanışma içinde bulunmaları açısından çok kıymetli. El emeği göz nuru bu ürünlerin her biri ayrı bir başarı hikâyesidir” dedi.

Vali Çalgan, tüm kursiyerleri, eğitmenleri ve organizasyona katkı sunanları tebrik ederek desteklerinin süreceğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ