Yarın yapılacak olan seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, son programını doğup büyüdüğü Sungurlu’da gerçekleştirdi. Vahit Kayrıcı, İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan 5 binin üzerinde hemşehrisi ile “Birlik ve beraberlik” yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş ve Mete Çakı, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, partili belediye başkanları, ilçe başkaları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 5 binden fazla partili katıldı.

Partililer, ellerinde Türk bayrakları ve MHP bayraklarını sallayarak yürürken Vahit Kayrıcı da ilçe halkını selamladı. Sungurluluların alkışlarla ve sevgi gösterileriyle karşılık verdiği Kayrıcı, yürüyüşün sonunda da hemşehrilerine seslendi. Kayrıcı, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi MHP’ye destek istedi.