Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye’nin yeni dünya düzeninde hem bölgesel hem de küresel güç olabilmesinin yolunun iç barıştan ve güçlü birliktelikten geçtiğini söyledi.

Teşkilatlara sık sık birlik ve beraberlik mesajı veren Kayrıcı, MHP teşkilatlarının “bir, beraber, iri ve diri” olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çorum’daki teşkilat yapısının örnek bir birliktelik sergilediğini ifade eden Kayrıcı,

“Biz sizleri temsil noktasında mahcup etmeyeceğiz. Sizler de bulunduğunuz bölgede bizi mahcup etmeyeceksiniz. Birliğin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Yapılan çalışmaların bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Kayrıcı, gelecek nesillere güçlü bir teşkilat bırakmak zorunda olduklarını vurgulayarak,

“Önce Çorum, sonra ülkemiz için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN İÇİN ‘TECRÜBE’ VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübelerine dikkat çeken Kayrıcı, Cumhur İttifakı’nın hedefinin Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu bir ülke haline getirmek olduğunu söyledi.

“DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR”

Dünyada ciddi bir yeniden paylaşım sürecinin yaşandığını belirten Kayrıcı,

“İç barışı olmayanın dışarıda gücü olmaz. Milli devlet olarak ayakta kalmak istiyorsak önce içeride birliği sağlamak zorundayız” dedi.

“HER AN SEÇİM OLACAK GİBİ HAZIR OLACAĞIZ”

Çorum teşkilatının diri ve çalışkan bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kayrıcı,

“Her an seçim olacak gibi hazır olacağız, hiç seçim yokmuş gibi de çalışacağız. Çorum Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olacak” dedi.

“VARSA HATALARIMIZI DÜZELTECEĞİZ”

İstişarenin önemine dikkat çeken Kayrıcı, eksiklerin açık yüreklilikle konuşulacağını ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirterek, “Çorum’da iyi çalışırsak her zaman birinci parti çıkarız” diye konuştu.

Genel merkez görevleri nedeniyle Çorum’a sık gelemediğini dile getiren Kayrıcı, telefonunun herkese açık olduğunu vurgulayarak, “Birbirimize inanıp güvenirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi