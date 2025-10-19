Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçeye bağlı Kavşut, Tokullu, Çayyaka, Çadırhöyük, Bağdatlı ve Kuşçalı köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu Köksal, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Köy ziyaretleri kapsamında vatandaşların talepleri ve köylerin genel durumu değerlendirildi. Toplantılarda özellikle köylerin altyapı ve ulaşımla alakalı konuları ele alındı. Ziyaret programında İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çağ’da hazır bulundu.

OKUL ZİYARETİ

Kaymakam Köksal ayrıca Kavşut Şehit Kerem Beksiz İlkokulu-Ortaokulu’nu ziyaret etti. Köksal, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile Kavşut Şehit Kerem Beksiz İlkokulu-Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okulun durumu hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Köksal, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onların derslerine ve okul ortamına dair görüşlerini dinledi. Ardından okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulun akademik durumu hakkında bilgi aldı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Köksal, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi