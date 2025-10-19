Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Başkan Vekili sıfatıyla, birliğe üye belediye başkanlarından oluşan heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek.

İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin daveti üzerine gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, heyet Çin’de çeşitli belediyecilik uygulamaları, altyapı projeleri ve sanayi tesislerinde incelemelerde bulunacak.

Ziyaretin tüm giderlerinin İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından karşılanacağını belirten Başkan Muhsin Dere, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Başkan Vekili sıfatıyla bir grup belediye başkanımızla birlikte Çin’e gideceğiz. Ziyaret kapsamında sanayi tesisleri, belediyecilik faaliyetleri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacağız. Tüm masraflar İç Anadolu Belediyeler Birliği tarafından karşılanmaktadır. Davet üzerine gerçekleştirilen 6 günlük ziyaretin, belediyecilik alanında yeni vizyon ve iş birliklerine katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi