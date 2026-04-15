Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Şubat ayında yapılan Birliğin Olağan Genel Kurulu’nda Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçilen Ercan Şanal’a ve Birlik yöneticilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Çorumlu büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette ayrıca devletin hayvan yetiştiricilerine sağladığı destekler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Ercan Şanal, kardeş kuruluş olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile her zaman uyum içerisinde çalışacaklarını ve her konuda kendileri ile fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade ederek, Yılmaz Kaya ve Birlik yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Fakıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Erdem, Haydar Cıbır ve Birlik Müdürü Mustafa Koz ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Aydaş, Satılmış Tan ve Birlik üyesi Sefa Günen de hazır bulundu.

