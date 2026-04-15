Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan hobi bahçeleri ve tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gül, tarım arazilerinin izinsiz şekilde amaç dışı kullanımının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Tarım arazisinin izinsiz kullanımı, ülkenin mutfağına atılan bir atom bombasıdır” ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yasal sürecin 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile başladığını hatırlatan Gül, bu kanunun yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğradığını, son düzenlemelerin ise 2020 yılında yapıldığını belirtti. Ancak uygulamada yaşanan yorum farklılıklarının, yönetmelik eksikliklerinden kaynaklandığını ifade eden Gül, bu sorunun 4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle “bağ evi” yapımına getirilen şartların sıkılaştırıldığına dikkat çeken Gül, eski yönetmelikte 20 dekar tarım arazisine 75 metrekare yapı izni verilebilirken, yeni yönetmelikte bu sınırın 50 dekara çıkarıldığını ve yapı alanının 30 metrekare ile sınırlandırıldığını, ayrıca iki katı geçemeyeceğini kaydetti.

Tarımsal amaçlı yapıların kapsamının da değiştiğini belirten Gül, daha önce tarımsal yapı sayılan soğuk hava depoları, mantar üretim tesisleri ve siloların yeni düzenlemeyle bu kapsamdan çıkarıldığını ifade etti. Buna karşılık deve kuşu çiftliği, ceviz kurutma tesisi, fide-fidan üretim tesisleri, sahipsiz hayvan barınakları ile çatı ve sulama amaçlı güneş enerji sistemlerinin tarımsal yapı kapsamına alındığını dile getirdi.

Gül, yapılan değişikliklere rağmen temel ilkenin değişmediğini vurgulayarak, “2005’ten bu yana yürürlükte olan kanuna göre tarım arazilerinin izinsiz şekilde amaç dışı kullanımı yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli yaptırımlar uygulanır” dedi.

Kanunun 20 ve 21’inci maddelerine de dikkat çeken Gül, izinsiz yapıların bir ay içinde yıkılması gerektiğini belirterek, “Yıkım masrafları sorumlulardan tahsil edilir. Bu hüküm yeni değil. Bugüne kadar yıkım yapılmaması, ilgili kurumların tasarrufudur” diye konuştu.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Gül, görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin de hukuki sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Tarım arazilerinin korunmasının milli bir mesele olduğuna vurgu yapan Gül, plansız yapılaşmanın hem tarımsal üretimi hem de ülke ekonomisini tehdit ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde yaşanan küresel tahıl krizini hatırlatan Gül, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde açılan Tahıl Koridoru’nun önemine dikkat çekerek, tarımın stratejik bir alan olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Hobi bahçeleri adı altında yapılan kontrolsüz yapılaşmanın yalnızca tarımı değil, güvenlik ve asayişi de etkilediğini dile getiren Gül, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Gül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milli ekonominin temeli ziraattır. Unutmayın; önce gelir tıkınmak, sonra gelir kalkınmak.”

Muhabir: SELDA FINDIK