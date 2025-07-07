AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ilimizin hızla değiştiğini ve geliştiğini belirterek hızlı trenin devreye girmesi ile birlikte bu gelişimin daha da hızlanacağını kaydetti.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın 2. Etap Üretim Hattı açılışına katılarak gerek ilimiz gerekse ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çorum Milletvekili Kaya katılımcıları selamladıktan sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin gerek sosyal belediyecilik alanında gerekse ilimizin altyapısı noktasında önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Cumhur İttifakı ruhu ile yapılan anlamlı çalışmalardan birinin de Halk Ekmek Fabrikası’nın kapasitesinin artması olduğunu anlatan Oğuzhan Kaya, Halk ekmeğin sadece Çorum’daki misyonu değil, ülkede yaşanan bir deprem sel felaketindeki katkısının da önemli olduğunu vurguladı.

Çorum’un hızlı bir şekilde gelişmeye ve güzelleşmeyle devam ettiğini, AK Parti ve MHP’nin ortaklığında yürütülen Cumhur İttifakı çalışmalarıyla şehre ve ülkeye önemli yatırımların yapıldığını vurgulayan Kaya; “Geçtiğimiz günlerde hızlı trenin temelini attık. Çorum, hızlı trenle hem insan hem de yük taşımacılığı ile büyük bir adım atmış olacak. Bu, sanayimizin büyümesine, şehir içi ulaşımın hızlanmasına ve Çorum'un ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacak. Hızlı tren ile sanayimiz büyüyecek. Bu sayede Çorum’da yaşayan fertlerin cebine giren milli gelir daha da artmış olacak” ifadelerini kullandı.



Çorum’da yaşananların yanısıra Türkiye’de de ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi ile ülkenin gelişmesi ve iç cephenin güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Cumhur İttifakı olarak çalışmaların sürdüğünü anlatan Milletvekili Kaya, “Çalışmalar belli bir noktaya geldi. Terör örgütü yakında silah bırakacaktır. Bu sayede Türkiye bölgede liderliğini pekiştirecek ve teröre harcanacak kaynaklar ülkemizin cebinde kalacak.

Bu dünyadaki bir takım örgütleri ve istihbarat örgütlerini rahatsız ediyor. Bunun için Türkiye üzerinde yeni bir operasyona başladılar. Önce Peygamber efendimizin karikatürünü yaptılar. Aynı gün CHP kongre kararı verilecekti. Aynı gün bunu piyasaya sürerek iki tarafı bir karmaşaya sürüklemeye çalıştılar. Bu terörsüz Türkiye’ye yapılan bir komplo idi. Ama bu komplo tutmadı” dedi.

Son dönemde ülkede CHP’li Belediyelere yönelik yapılan operasyonlara da değinerek yolsuzluklara karşı operasyonların doğal olduğunu vurgulayan Milletvekili Kaya: “Belediyelerde yolsuzluk ve hırsızlık varsa bunlara karşı operasyonlar olacak. Bağımsız yargı bunlarla ilgili gereken çalışmaları hiçbir belediye ayırt etmeden yapacak. Bugüne kadar yaptılar. Bakanlık geçen verileri açıkladı. AK Partili ve MHP’li Belediyelere de bu konuda taviz verilmediği açıklandı” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde vatandaşı sokağa davet edeceğini söylediğini hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, itidal ve sağduyu çağrısı yaptı.

Siyasetçilerin itidalli olması gerektiğini ve bu ülkeyi yönetmeye talip olan siyasetçilerin söylediği sözlerin nereye gideceğini hesap etmesinin şart olduğunu vurgulayan Milletvekili Kaya: “Bu millet, bu devlet sokakta kurulmadı. Devleti millet kurdu. Sahibi de millettir. Bu millet kendini yönetecekleri sandıkta oyla seçer. İstemediklerini ise sandıkta gönderir. Onun için milleti sokağa çağırmak, sonu önü alınamaz olaylara şiddete yol açabilir. Herkesin itidalli olması gerekir. AK Parti karşıtlarını ya da kendi seçmenlerini sokağa çağırırsanız istihbarat örgütleri ve radikal örgütler de sokağa inerek milleti birbiri ile karşı karşıya getirebilir. Kan dökülmesi dahil bir çok olay meydana gelebilir. Onun için siyaseti yönetenlere tavsiyemiz sandıktır. Milletin terazisi herkesi eksiksiz tartar. İtidalli ve sağduyulu davranmak toplumun ulusal barışına katkı sağlayacaktır. İnşallah ülkemiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel günlere ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya sözlerini açılacak tesisin ülkemize hayırlı olmasını dileyerek noktaladı.