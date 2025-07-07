Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya’dan sevenlerini yasa boğan bir haber geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çetinkaya bir süredir, çoklu organ yetmezliği tedavisi görüyordu.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, eğitimine Manisa Erkek Lisesi’nde devam etti. Mezuniyetinin ardından gazetecilik kariyerine Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı.

1966-1980 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği röportajlar ve söyleşilerle adından söz ettiren Çetinkaya, meslek hayatı boyunca pek çok ödülle onurlandırıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1968, 1970 ve 1971 yıllarında verilen Hasan Tahsin Ödülü’nü üç kez kazanmasının yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nü de almaya hak kazandı.

Muhabir: Haber Merkezi