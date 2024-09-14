AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı: "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Mustafa’nın cahiliye döneminde alemlere rahmet olarak gönderildiğini hatırlatan Milletvekili Kaya milletimizin kandilini en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Sevgili Peygamberimiz dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Kaya; “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)ın yer yüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biri olduğunu vurgulayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Peygamber Efendimiz, insanların yoldan çıktığı, bazı ailelerin kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönem olan cahiliye döneminde, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber efendimiz, iyilik ve güzelliğin müjdecisi olmuş, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır” dedi.

Peygamber Efendimizin ahlakını ve yol göstericiliğini daha iyi anlamamız gerektiğini de ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili hemşehrilerim, Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat, İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır.

İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesi dileğiyle, Milletimizin ve İslam âleminin “Mevlid Kandilini” ve “Mevlid-i Nebi Haftasını” tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi