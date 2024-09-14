CHP Milletvekili Tahtasız Mevlid Kandili nedeni ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tüm Çorumluların kandilini kutladı.

Tahtasız mesajında: “Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun!

Bu mübarek gecede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu kutlarken, kalplerimizdeki iman ve sevgi ışığıyla aydınlanalım. Bu özel gece, dualarımızın kabul olduğu, gönüllerimizin huzur bulduğu bir gece olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice kandillere erişmeniz dileğiyle” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi