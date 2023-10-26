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Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yağcılar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan evlere de sıçradı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 42 ya da 43 ev tamamen yanarken, 10 ya da 15 büyükbaş hayvanda telef oldu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında mutfak tüpleri de adeta bomba gibi patladı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Çankırı, Çorum gibi bölge il ve ilçelerden de gelen destekler ve Ankara’dan iki helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.