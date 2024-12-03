Giresun’da düzenlenen Karadeniz Karate Bölge Şampiyonası’nda katılan Çorum Belediye Spor Kulübü Karatecileri 32 madalya ile şampiyon oldu.

19 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Çorum Belediye Spor Kulübü’nün yanı sıra Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Trabzon takımları katıldı. Aynı zamanda karate il temsilcisi olan antrenör Samet Türe nezaretinde Çorum’u temsil eden karateciler 8 birincilik, 4 ikincilik, 20 üçüncülük madalyası alarak şampiyon oldular.

Çorum temsilcisinde, 2015 doğumlu kızlar 30 kiloda Elif Gökçe Beşikçi, 2013 doğumlu kızlar 32 kiloda Tuana Küçüktiryakioğlu, 2014 doğumlu kızlar 40 kiloda Ecrin Berra Yıldırım, 2014 doğumlu erkekler 30 kiloda Furkan Atıcı, 2012 doğumlu erkekler 45 kiloda Buğra Özeker, 2011 doğumlu erkekler 55 kiloda Nejan Kayra Demirci, 2008 doğumlu erkekler +70 kiloda Kayra Yağlı ve ümit erkekler 52 kiloda Yiğit Gözübüyük şampiyon oldular.

2015 doğumlu kızlar 26 kiloda Yıldız Ela Taştan, 36 kiloda Melike Hüma Ak, 2011 doğumlu kızlar 48 kiloda Buğlem Belinay Barın ve 2014 doğumlu erkekler +50 kiloda Abdullah Yağlı finalde kaybedip turnuvayı ikinci olarak tamamladılar.

2015 doğumlu kızlarda, 26 kiloda Zeynep Elfin Atmaca, 30 kiloda Zeynep Nur Kurtçu ile Ebrar Su Özdemir ve 40 kiloda Begüm Akpınar, 2014 doğumlu kızlar 28 kiloda Elif Hekim, 32 kiloda Neval Bulut, 34 kiloda Sahra Altan ve +40 kiloda Sümeyye Karaman, 2013 doğumlu kızlar 32 kiloda Hatice Sena Çolak ve Amine Yaren Gül, 2012 doğumlu kızlar 36 kiloda Beyzanur Doğan, 2011 doğumlu kızlar 52 kiloda Aslı Pekbey ve Elif Coşkun, 2010 doğumlu kızlar 55 kiloda Elmas Sağırcı ve 2009 doğumlu kızlar 52 kiloda da Kübra Çatar üçüncü oldular.

2014 doğumlu erkekler 28 kiloda Eymen Hekim, 30 kiloda Kemal Eymen ve 36 kiloda Bahadır Ek ile ümit erkekler 52 kiloda Yağız Gözübüyük de yine turnuvayı üçüncülük madalyası ile tamamladılar.