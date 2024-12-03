Çorum futbol camiasının yakından tanıdığı ve şimdilerde Denizli Tarım İl Müdürlüğü’nde gıda denetçisi olan eski amatör futbolcu Emre Metin’in oğlu, yine Çorum’da yıllarca amatör futbol oynayan ve antrenörlük yapan Şamil Tümer’in yeğeni Başar Tümer, Beşiktaş’ın altyapısına transfer oldu.

Sporcu bir aileden gelen ve 3 yıldır Denizli Beşiktaş Futbol Okulu’nda eğitim alan 10 yaşındaki Başar, bir süredir de İstanbul’da Beşiktaş altyapısında kendi yaş grubuyla antrenmanlara çıkıyor. Hücuma dönük orta saha ve forvet hattında görev yapan Başar, altyapı antrenörlerinin beğenisini kazanarak hayali olan Beşiktaş’a transfer oldu. Minik futbolcu, Beşiktaş’ın U10 takımıyla antrenmanlarını sürdürüyor.

BEŞİKTAN’TAN SONRA REAL MADRİD

Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Başar Tümer, ÇORUM HABER’e yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu ifade ederken, bu yüzden Beşiktaş Futbol Okulu’nu tercih ettiğini, Beşiktaş’ın altyapısına transfer olarak da hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attığını söyledi.

Şimdiki hayalinin A takıma yükselmek ve yıllarca Beşiktaş formasıyla top koşturmak olduğunu dile getiren Başar Tümer, Beşiktaş’tan sonra ise Real Madrid’de Arda Güler’le oynamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Minik futbolcu, başta ailesi olmak üzere, gelişiminde emeği bulunan tüm antrenör ve takım arkadaşlarına da teşekkür etti.