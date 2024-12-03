Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Sayın Vahit Kayrıcı ile AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya’nın girişimleriyle yapım ihalesi süreci tamamlanan 364 konutluk TOKİ projesinin ihalesini kazanan firma tarafından Manastır mevkiinde çalışmalar başladı. Sungurlu'muza hayırlı olsun.” dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da, “İhalesi süreci tamamlanan 364 konutluk TOKİ projesinin ihalesini kazanan firma tarafından Manastır mevkiinde çalışmalar başladı. Yeni Projeler için çalışmalarımız devam ediyor. Sungurlu'muza hayırlı olsun.” dedi.

İhaleyi üstlenen Surkent Mimarlık + CLK müşavirlik yer tesliminden itibaren çalışmalara başladı.

Editör: NURDAN AKBAŞ