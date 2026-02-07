CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Günaydın, Çorum’da esnaflık yapan Murat Kırcı hakkında açılan davaya tepki göstererek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Çorum’da Çöplük Arastası’nda esnaflık yapan Murat Kırcı, siftah yapamadığını belirterek maliye cezalarını eleştirdiği video sonrası 6 Ocak tarihinde savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.

İKTİDARA YÜKLENDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kırcı’nın üzerinden iktidara yüklendi. Kırcı’nın yaşadıklarını hatırlatan Günaydın, “Cumartesi günü saat 13.00 olmuş, çarşının ortasında dönercinin bıçağı dönere değmemiş. Esnaf siftah yapamamış. Buna rağmen denetim yapılıp ‘fiş kesmedin’ diye ceza yazılıyor” dedi.

Ekonomideki sorunların esnafı çıkmaza sürüklediğini savunan Günaydın, “Aklı başında bir yönetim, ‘Bu esnaf neden siftah yapamıyor, emeklinin mi parası yok, çiftçinin mi geliri yok?’ diye bakar. Ekonomiyi nasıl canlandıracağını düşünür” ifadelerini kullandı.

“O GÜN BU DURUŞMADA OLACAĞIM”

Günaydın, Murat Kırcı hakkında “yalan bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla önce soruşturma, ardından iddianame hazırlandığını belirterek, Kırıcı’nın 15 Nisan 2026’da 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacağını söyledi. Bu davaya bizzat katılacağını vurgulayan Günaydın, “15 Nisan’ı bana hatırlatsınlar. O gün bu duruşmada olacağım” dedi.

İktidarın eleştirenleri baskı altına almaya çalıştığını öne süren Günaydın, “Esnafı, vatandaşı tehdit ederek susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu ülkede yazar kasalar fırlatıldı. Kimse durup dururken bağırmıyor. Canı yananın bağırmasına tahammül edeceksiniz. Canı yananı yargılayarak, hapis tehdidiyle susturamazsınız” diye konuştu.