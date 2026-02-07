13 yaşındaki E.T, okul önünde 3 kız arkadaşı tarafından darp edilip, diğer öğrencilerin önünde özür dilemeye zorlandı. Olay, 4 Şubat Çarşamba günü Buharaevler Mahallesi 6. Cadde’de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu dışında yaşandı.

Zorbalığın ardından çekilen görüntüler WhatsApp gruplarında paylaşılınca, E.T'nin ailesi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.