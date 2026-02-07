N.D. yönetimindeki 19 AET 447 plakalı hafif ticari araç, D100 kara yolu Ömer Derindere Bulvarı'nda F.A'nın kullandığı park halindeki 60 NK 300 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Muhabir: Anadolu Ajansı