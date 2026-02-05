Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan Kaya’nın öldürülmesine ilişkin Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan A.F.K’nin ardından şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.F.K’nin emniyetteki ifadesinde, “küfür etme” nedeniyle tartıştıkları Kaya’yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, cesedi benzin dökerek yaktıktan sonra parçalara ayırdığını ve bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.