Çorum’da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedine ulaşılan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden A.F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan Kaya’nın öldürülmesine ilişkin Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin babası Y.K, ağabeyi A.K. ve akrabası H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.F.K’nin emniyetteki ifadesinde, “küfür etme” nedeniyle tartıştıkları Kaya’yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, cesedi benzin dökerek yaktıktan sonra parçalara ayırdığını ve bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği öğrenildi.